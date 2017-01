Dreht Radar jetzt am Rad? Ganz wörtlich genommen: Ja! Denn das Ensemble für aktuelle Musik befasst sich in seinem neuen performativen Konzertprogramm mit Innovationen, wobei unter anderem das Rad neu erfunden wird. Dabei wirft Radar zudem Fragen auf: Was ist innovativ, was nur vermeintlich? Was ist Performance und wo wird sie ad absurdum geführt?

Das inszenierte Konzert befasst sich so auch mit einer neuen oder ungewöhnlichen Behandlung von Instrumenten oder Performance. Auf dem Programm stehen Werke von Marco Ciciliani, Alexander Schubert, Michael Maierhof und eine Uraufführung von Burkhard Friedrich.

www.radarensemble.com