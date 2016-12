Das zweite Jahr in Folge im Casino Lübeck ein gepflegtes Aufwärmen für Silvester. Jay’M, „die unverwechselbare Stimme des Nordens“, singt mit Leidenschaft jeden legendären Song und aktuelles der Musikgeschichte auf höchstem Niveau.

Wie die Urväter Neil Young, John Denver, John Fogerty oder Boby Dylan steht auch Jay‘M mit Gitarre und Gesang auf seiner Bühne und begeistert jedes Publikum. Begleitet wird er dabei von seiner Band durch Jürgen Matuszewska am Bass und Jean-Peter Koberstein an den Drums/Percussion.