Pünktlich zum Valentinstag gibt das deutsch-italienische Duo mit Francesco Di Bartolo (Git, Voc) und Maria Marr (Cello) wieder ein Konzert mit neuem Programm. In den poetischen Liedern geht es um die Liebe ebenso wie um andere Themen, die die Welt bewegen.

Die beiden in Lübeck ansässigen Musiker spielen in dieser Formation seit nunmehr fast zwei Jahren zusammen und begeistern ihr Publikum mit gefühlvollen Balladen wie mit politischen Statements in Liedform gleichermaßen. Die selbst geschriebene Musik steht in der Tradition der Singer-Songwriter, die Texte sind in italienischer Sprache. „Il convivio“ bedeutet übrigens „Das Gastmahl“ – ein wahrer Ohrenschmaus!