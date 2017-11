Auf dem Zentralgelände der Vorwerker Diakonie in der Triftstraße 139-143 findet wieder der Martinsmarkt statt – und das bereits zum 35. Mal. Gerechnet wird mit über 20.000 Besuchern. „Wir freuen uns auf die vielen Gäste, die wegen der einzigartigen Atmosphäre zu uns kommen“, sagt Hans-Uwe Rehse, Geschäftsführer der Vorwerker Diakonie. „Unser Martinsmarkt ist längst zur Tradition geworden. Besucher, die früher schon als Kind hier waren, kommen nun mit ihrem eigenen Nachwuchs wieder“, so Rehse.

Über 160 Stände mit Kunsthandwerk, Basteleien, Geschenkartikeln und kulinarischen Köstlichkeiten verteilen sich an dem Wochenende in und um die Häuser der Vorwerker Diakonie. Zudem gibt es ein Rahmenprogramm mit Live-Musik, Tanzdarbietungen, Theateraufführungen, Laternenumzug und vielem mehr. Auch das 2. Hand-Kaufhaus im Sereetzer Weg öffnet während des Marktes seine Türen. Dort werden Bücher, Kleidung, Spielzeug und vieles mehr angeboten. „Wie immer sind es vor allem die vielen liebevollen Details und die besondere Stimmung, die den Martinsmarkt so einmalig machen“, sagt Rehse. Mit dabei ist auch wieder die Vorwerker Kleinbahn, die auf ihrer zwei Kilometer langen Rundstrecke auf dem Gelände in der Triftstraße unterwegs ist.

Der Eintritt ist frei. Vor Ort stehen nur eingeschränkt Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Es wird daher darum gebeten, mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Buslinien 3 und 10) anzureisen oder die ausgewiesenen Parkplätze im Ratekauer Weg zu nutzen. Von dort aus bietet die Vorwerker Diakonie einen kostenlosen Shuttleservice zum Martinsmarkt an.