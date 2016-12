Mit dieser Folge setzen wir die Reihe „14 Fragen an…“ fort und präsentieren neue Mitglieder des Schauspiel-Ensembles vom Theater Lübeck.

BIOGRAFIE

Rachel Behringer, 1989 in Freiburg im Breisgau geboren, besuchte zwischen 2004 und 2013 Jugendclubs am Theater Freiburg und an den Kammerspielen in München. Nach einem BA-Studium der Theaterwissenschaft an der LMU München erwarb Behringer 2012-2016 ihr Schauspiel-Diplom an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Seit 2014 ist sie Stipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes. Ab der Spielzeit 2016/17 gehört Rachel Behringer fest zum Ensemble des Theater Lübeck. Sie ist seit September in der »Der Kaufmann von Venedig« und ab Dezember in »Der Spieler« am Theater Lübeck zu sehen.

1. Wenn heute der letzte Tag Deines Lebens wäre, wie würdest Du ihn verbringen?

Mit Wärmflasche und den Sopranos ab ins Bett.

2. Karneval in Venedig – wie verkleidest Du dich?

Als Weißwurst.

3. Du gewinnst 10 Millionen, was tust Du?

Ich kaufe ein wunderschönes Ferienhaus in der Provence und eine Schafzucht. Den halben Rest verschenke ich.

4. Welche ist die beste Erfindung des letzten Jahrtausends?

Das Telefon.

5. Kennst Du ein Lied gegen Sorge, Kummer und Angst?

Ein Lied aus meiner Lieblingskinderkassette: Freddy der Esel. „Hab keine Angst vor der Angst“. 6. Du bist Orpheus, wen singst du ins Leben zurück? Amy Winehouse und meine Omitante Inge.

7. Welche Menschen langweilen dich tödlich?

Miesgelaunte, Undankbare, Geizhälse.

8. Wärst Du ein Ritter – für welches Ziel reitest Du?

Eine Portion Glück für jeden.

9. Welche ist Deine Traumrolle, die Du schon gespielt hast?

Im Spieler von Dostojewskij, den wir gerade proben (Regie: Mirja Biel, Premiere am 9.12.), darf ich Polina spielen – das ist eine wunderbare Figur, wir haben ein tolles Team und der Spieler ist ein großartiger Roman. Mehr kann ich mir hier in meinen Anfängen grad nicht wünschen.

10. Und die Du noch nicht gespielt hast?

Hach, es gibt so tolle Frauen, an die ich mich in der Schauspielschule schon ran gewagt habe und die ich gerne mal im Theater spielen würde... Mariedl aus den Präsidentinnen von Werner Schwab zum Beispiel oder Maria Stuart von Schiller, Penthesilea von Kleist, Jelinek finde ich auch wahnsinnig spannend...

Aber im Grunde liegt die Herausforderung doch darin, immer zu versuchen, so gut wie möglich eins mit der Figur zu werden, die man gerade spielt. Da gibt es immer was zu lernen und zu erfahren, ob es nun kleine oder große Rollen sind – die Aufgabe bleibt für mich die Gleiche. Und wenn es dann gelingt, dass man sich frei in dieser Figur bewegen kann, mit ihr handelt und es sich richtig anfühlt, dann ist das schon sehr viel, finde ich.

11. Welche Spielfilmrolle hättest Du gerne gespielt?

Pippi Langstrumpf!

12. Was würdest Du beruflich machen, hätte es mit der Schauspielkarriere nicht geklappt?

Bücher schreiben.

13. Du hast eine Talkrunde zur Prime-Time. Welche Gäste würdest Du einladen und was wäre das Thema?

Das Lübecker Schauspielensemble. Wir spielen Flaschendrehen.

14. Welches Pseudonym würdest Du wählen?

Ich finde meinen Namen eigentlich sehr stimmig so wie er ist.