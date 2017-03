Mit dieser Folge setzen wir die Reihe „14 Fragen an…“ fort und präsentieren neue Mitglieder des Schauspiel-Ensembles vom Theater Lübeck.

Foto: Steffi Henn

BIOGRAFIE

Agnes Mann, geb. in Berlin, absolvierte ihre Schauspielausbildung an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst-Busch. Ihr Erstengagement führte sie an das Schauspiel Köln, wo sie u.a. mit so namenhaften Regisseuren wie Jürgen Gosch, Hans Neuenfels und Sebastian Baumgarten arbeiten durfte. Von 2007-13 war sie am Staatstheater Kassel engagiert. 2008 erhielt sie den Nachwuchspreis der Stadt Kassel und 2011 den Publikumspreis. Die letzten drei Jahre lebte sie freischaffend in ihrer Heimatstadt Berlin, wo sie Gastengagements am Staatstheater Karlsruhe, am HAU Berlin, sowie bei den Nibelungenfestspielen in Worms hatte.

Seit der Spielzeit ist 2016/17 ist sie am Theater Lübeck engagiert und ist hier als Blanche in „Der Spieler“ zu sehen, sowie als Lady in „Orpheus steigt herab“.

1. Wenn heute der letzte Tag Deines Lebens wäre, wie würdest Du ihn verbringen?

In der Sonne am Meer mit meinen Liebsten sich feiern, sich lieben, sich betrinken.

2. Karneval in Venedig – wie verkleidest Du dich?

Als Fisch.

3. Du gewinnst 10 Millionen, was tust Du?

Meditieren.

4. Welche ist die beste Erfindung des letzten Jahrtausends?

Unter anderem die PDA.

5. Kennst Du ein Lied gegen Sorge, Kummer und Angst?

„Der Leiermann“ aus dem Liederzyklus „Winterreise“.

6. Du bist Orpheus, wen singst du ins Leben zurück?

David Bowie.

7. Welche Menschen langweilen dich tödlich?

Die Humorlosen.

8. Wärst Du ein Ritter – für welches Ziel reitest Du?

Für die Freiheit der Gedanken.

9. Welche ist Deine Traumrolle, die Du schon gespielt hast?

Es sind eher einzelne Produktionen, die sich als Traum herausgestellt haben. Und davon hatte ich glücklicherweise schon eine knappe Hand voll.

10. Und die Du noch nicht gespielt hast?

Auch das sind viele… Medea, Klytaimnestra, Anna Karenina, so viele. Vielleicht wird aber auch meine nächste Aufgabe, die Anna Petrowna im Iwanow in der Regie von Lilja Rupprecht, meine Traumrolle...

11. Welche Spielfilmrolle hättest Du gerne gespielt?

Die Holly Golightly aus „Frühstück bei Tiffany“.

12. Was würdest Du beruflich machen, hätte es mit der Schauspielkarriere nicht geklappt?

Ich würde wahrscheinlich in Paris leben und kellnern... haha.

13. Du hast eine Talkrunde zur Prime-Time. Welche Gäste würdest Du einladen und was wäre das Thema?

Ich würde ein großes Essen machen mit Joachim Meyerhoff, Anke Engelke, der Sängerin Cäthe und dem Regisseur Andreas Dresen. Es müsste wirklich von 18 Uhr abends bis in die Nacht gehen und wir reden natürlich über das Leben.

14. Welches Pseudonym würdest Du wählen?

Aneschka.