Mit dieser Folge setzen wir die Reihe „14 Fragen an…“ fort und präsentieren neue Mitglieder des Schauspiel-Ensembles vom Theater Lübeck.

Foto: Urban Ruths

BIOGRAFIE

JLars Wellings, geboren 1962, studierte Schauspiel und Klassische Gitarre bei Frank Bungarten an der Hochschule für Musik und Theater Hannover. Engagements führten ihn u.a. an das Theater an der Ruhr in Mühlheim, das Residenztheater München, das Schauspielhaus Zürich, das Staatstheater Wiesbaden und das Staatsschauspiel Dresden. Er arbeitete u.a. mit Roberto Ciulli, Hermann Schmidt-Rahmer, Konstanze Lauterbach und Jorinde Dröse zusammen. 2011 gründete Lars Wellings mit der Kollegin u. Sängerin Franziska Bayer das Akustikduo „Herz-Haft“.

Auf der Bühne war er bereits in Rollen wie Tellheim in Lessings „Minna von Barnhelm“, Richard in Tellkamps „Turm“ oder Henri in „Drei Mal Leben“ (Hessischer Theaterpreis 2000) zu sehen, auf der Leinwand u.a. im „Tatort“. Seit der Spielzeit 2017/18 ist er am Theater Lübeck engagiert und ist hier im Oktober in „Lenz“ zu sehen.

1. Was bringt Dich zum Lachen?

Meine Tochter, Little Britain und die frühen Monty Python’s Flying Circus, am besten alles drei zusammen.

2. Was würdest Du beruflich machen, hätte es mit der Schauspielkarriere nicht geklappt?

Mein Traum mit 14 war Cellist, dann auch Übersetzer aus dem französischen und spanischen.

3. Wie wurdest Du Schauspieler?

Da ich im Unterricht bis zur Oberstufe immer bemüht war, alle zum Lachen zu bringen und den Unterricht zu stören, hat mich der Lehrer der Theater AG eines Tages aus dem Verkehr gezogen.

4. Wenn Du drei Personen zum Essen einladen könntest, welche wären das?

Sviatoslav Richter, den Pianisten, Johann Sebastian Bach, Jacqueline du Pré, die Cellistin.

5. Bei welchem Anrufer gehst Du immer ans Telefon?

Bei meiner Tochter.

6. Welchen Fehler würdest Du wieder begehen?

Vermutlich alle ;)

7. Welche Traumrolle hast Du schon gespielt?

Es gibt keine Traumrollen, nur traumartige Momente mit traumhaften Kollegen. Aber eine Traumrolle war dennoch Hans im Glück, die einzige, die ich nochmal spielen würde.

8. Und welche hast Du noch nicht gespielt?

Mein Traum, wäre eine Arbeit mit der Gruppe um Joël Pommerat, zu der ich schon mal eingeladen, war aber nicht konnte.

9. Was findest Du merkwürdig in Lübeck?

Immer noch: Dass ich von Möwen geweckt werde, das kommt mir nach 14 Jahren in Hessen extrem absurd vor.

10. Wenn Du morgen früh auf irgendeinen Fleck der Erde aufwachen könntest, wo wäre das?

Patagonien.

11. Wer ist ein Held?

Der Bäcker, der in der NS-Zeit mit kleinen Zetteln Widerstand leistete und trotz Folter der SS niemanden verriet und überlebte.

12. Welche ist die beste Erfindung des letzten Jahrtausends?

Die arabische Oud im 9. Jahrhundert. Ohne die wir keine Gitarre, Jimi Hendrix oder Pat Metheny hätten.

13. Wofür bewunderst Du andere?

Für Aufrichtigkeit. Zivilcourage um jeden Preis.

14. Wenn heute der letzte Tag deines Lebens wäre, wie würdest du ihn verbringen?

Mit meiner Tochter einer Handvoll Freunden, kochen, Aikido und einem Stück von Moreno Torroba auf der Gitarre.