Mit dieser Folge setzen wir die Reihe „13 Fragen an…“ fort und präsentieren neue Mitglieder des Schauspiel-Ensembles vom Theater Lübeck.

Foto: Thorsten Wulff

BIOGRAFIE

Sophie Pfennigstorf studierte Schauspiel an der HMT in Rostock. Beim 26. Theatertreffen der deutschsprachigen Schauspielschulen wurde sie gemeinsam mit Ihrem Jahrgang für das Stück „EigenNICHTartig“ mit dem Ensemblepreis ausgezeichnet. Bereits während des Studiums wirkte sie an verschiedenen Fernsehproduktionen mit, zuletzt in „Die Protokollantin“ und „Tatort“. Sie ist derzeit in Matti Geschonnecks Romanverfilmung „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ zu sehen. Auch stand sie für große Produktionen wie „Homeland“, „The Team“ oder „Babylon Berlin“ vor der Kamera. Sie war in der freien Theaterszene tätig und ist seit der Spielzeit 2017/18 am Theater Lübeck engagiert und hier ab November in „Das goldene Vlies“ zu sehen.

1. Was bringt Dich zum Lachen?

Wenn andere Lachen, besonders bei meiner Zwillingsschwester, dann ist es vorbei.

2. Wie wurdest Du Schauspieler?

Durch Zufall, oder eine Schnapsidee. Ich habe sehr spät angefangen und rein aus einem Gefühl heraus. Irgendwann hab ich gesagt ich probiere das jetzt, mich verliebt in den Beruf und es durchgezogen.

3. Bei welchem Anrufer gehst Du immer ans Telefon?

Wenn es beruflich ist.

4. Welchen Fehler würdest Du wieder begehen?

Jeden.

5. Welche Traumrolle hast Du schon gespielt?

Ich werde Medea spielen, das ist eine absolute Traumrolle.

6. Und welche hast Du noch nicht gespielt?

Lovely Rita, Die heilige Johanna (Shaw), die Liste ist noch lang.

7. Was findest Du merkwürdig in Lübeck?

Den Wohnungsmarkt.

8. Wann hast Du das letzte Mal eine Regel gebrochen?

Das ist leicht, wenn man Konventionen auch als Regeln sieht. Wann ist es mir das letzte Mal aufgefallen? Vor einer Woche.

9. Wenn Du morgen früh auf irgendeinen Fleck der Erde aufwachen könntest, wo wäre das?

Mongolei.

10. Wer ist ein Held?

Mein Hund aus meiner Kindheit.

11. Welche ist die beste Erfindung des letzten Jahrtausends?

Das kann ich nicht sagen, ich empfinde das anders. Mit einer Erfindung gewinnen die Menschen einen Vorteil und verlieren etwas anderes oder müssen etwas Neues erfinden damit es funktioniert.

12. Wofür bewunderst Du andere?

Ein zu lautes Lachen, innere Ruhe, Lebendigkeit, Standfestigkeit.

13. Wenn heute der letzte Tag deines Lebens wäre, wie würdest du ihn verbringen?

Mit meinen Liebsten in der Natur, mit viel Ruhe und am Abend machen wir ein großes Fest.