Am heutigen Samstag erwarten euch auf der Geburtstagsparty im Parkhaus die beiden französischen Energiebündel „Loo & Placido“. Es musste nicht viel Überredungskunst aufgewendet werden, denn die Jungs sind immer wieder gern in Lübeck...

Wer im Februar dabei war weiß, diese Show ist praktisch nicht zu toppen. Das Publikum ist schier durchgedreht, so druckvoll und „party“ war das Event. Freut euch auf eine unnachahmliche Mashup-Show mit irren Effekten, grandiosen Visuals und zwei maskierten Springteufeln, die dem Begriff „krass“ eine neue Dimension verleihen!