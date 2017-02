Mit dieser Folge setzen wir die Reihe „12 Fragen an…“ fort und präsentieren neue Mitglieder des Schauspiel-Ensembles vom Theater Lübeck. Foto: Falk von Traubenberg

BIOGRAFIE

Patrick Berg absolvierte seine Schauspielausbildung in Bochum. Nach Gast-Engagements am Schauspielhaus Bochum sowie am Schauspiel Dortmund spielte er von 2011-2016 am Theater Osnabrück. Dort war er u.a. als Zettel im „Sommernachtstraum“, als Franz Moor in „Die Räuber“, als Stanley Kowalski in „Endstation Sehnsucht“ und als Lehrer in „Die Möwe“ zu sehen. In der Spielzeit 2016/17 ist er als festes Ensemblemitglied am Theater Lübeck als Oskar Matzerath in „Die Blechtrommel“ zu erleben sowie in „Lehman Brothers – Aufstieg und Fall einer Dynastie“. Am 3.2. feiert er Premiere mit „Orpheus steigt herab“ in den Kammerspielen.

1. Wenn heute der letzte Tag Deines Lebens wäre, wie würdest Du ihn verbringen?

In Ruhe.

2. Karneval in Venedig – wie verkleidest Du dich?

Ich hab kein Bock auf Karneval.

3. Du gewinnst 10 Millionen, was tust Du?

Mehr reisen, schöner wohnen, besser essen.

4. Welche ist die beste Erfindung des letzten Jahrtausends?

O.K., ohne das Rad wäre hier gar nichts los. Aber das Telefon find‘ ich schon auch krass.

5. Kennst Du ein Lied gegen Sorge, Kummer und Angst?

„Will Grigg‘s on Fire“.

6. Du bist Orpheus, wen singst du ins Leben zurück?

Lemmy von Motörhead.

7. Welche Menschen langweilen dich tödlich?

Der Satz wird lang, das „Tempo“ gedrosselt und man weiß beim dritten Wort bereits, was die Pointe ist.

8. Wärst Du ein Ritter – für welches Ziel reitest Du?

Mmmh, die Wurst, sie mundet. WEIN, WEIN, ICH WILL WEIN.

9. Welche ist Deine Traumrolle, die Du schon gespielt hast?

Es sind eher einzelne Produktionen, die sich als Traum herausgestellt haben. Und davon hatte ich glücklicherweise schon eine knappe Hand voll.

10. Und die Du noch nicht gespielt hast?

Hamlet.

11. Was würdest Du beruflich machen, hätte es mit der Schauspielkarriere nicht geklappt?

Es gibt viel, was mich noch interessiert. Aber vielleicht Koch.

12. Du hast eine Talkrunde zur Prime-Time. Welche Gäste würdest Du einladen und was wäre das Thema?

Dietmar Beiersdorfer & Klaus-Michael Kühne zum Thema „Erfolgreiches Wirtschaften“.