Die Lübecker Theaterszene präsentiert eine Nacht lang ihre künstlerische Vielfalt: Am 7. Oktober laden die Theaterschaffenden zur 11. Lübecker Theaternacht ein. Von 16-24 h bieten 28 Theater, Ensembles und Projekte an insgesamt 18 Spielorten intensive Einblicke in die Welt der darstellenden Kunst. Mit Tanz und Sprechtheater, Oper und Operette, Figurentheater, Impro-Shows und Kinderprogramm bietet die Theaternacht einen bunten Querschnitt durch die Lübecker Theaterszene – und hält für jeden Besucher unterhaltende Anregungen und überraschende Highlights bereit. Neben ersten Ausblicken auf die Inszenierungen der kommenden Spielzeit erwarten die Besucher eigens für die Theaternacht produzierte Veranstaltungen sowie ein buntes Kinderprogramm.

Erstmalig dabei ist die Kulturdornse, ein kleiner Kultursalon mit einem abwechslungsreichen Repertoire an musikalischen und szenischen Lesungen, Konzerten und Tanz- sowie Musiktheaterprojekten.

Das Theater Lübeck gewährt Einblick in die neuen Inszenierungen der kommenden Spielzeit. Das Theater Combinale zeigt Ausschnitte aus „Viereinhalb Sterne“, außerdem wechseln sich Impro-Shows, Grölgruppen-Kostproben und szenischen Lesungen ab. Im Theater Partout wird es gesellschaftskritisch: In Ausschnitten des französischen Kassenschlagers „Venedig im Schnee“ wird komödiantisch und satirisch gezeigt, was passiert, wenn bei einem Essen unter vier Freunden die Mildtätigkeit gegenüber armen Ländern ins Absurde kippt. In der Schauspielschule der Gemeinnützigen wird „Aufs Spiel gesetzt“.

Das Figurentheater Lübeck präsentiert den Kabarettisten Jens Heidtmann, der Ausschnitte aus seinem Programm „GewaltIch“ zeigt. Das Kobalt Figurentheater prägt seit 2007 das künstlerische Profil des Theaters im Kolk. In der Theaternacht zeigt es „Rungholts Ehre“ nach Derek Meister erstmals als Figurentheaterinszenierung.

Im Volkstheater Geisler bieten vier Ensembles ein vielfältiges Programm: Geisler selbst mit Ausschnitten aus „ Der Meisterboxer“. Die Lübecker Sommeroperette lässt „Operetten-Zauber“ erklingen. Das PST entertainment präsentieren „Das indische Tuch“ sowie einen kleinen, aber feinen Mini-PST-Show-Mix. Und das Musiktheater Piccobello stimmt bereits Weihnachtszeit ein und zeigt Ausschnitte aus dem Kinderstück „Ritter Rost“.

Premiere: Pünktlich zur Theaternacht präsentiert sich das Zaubertheater Lübeck in seinen neuen, fast doppelt so großen Räumlichkeiten in der Beckergrube. Das feiert Roland Henning gebührend mit „Den besten Tricks aus vier Jahren Zaubertheater“. Auf der schwimmenden Bühne des Theaterschiffs wird in „Liebe, Lust & Lockenwickler“ hemmungslos gestritten, gelästert, gelacht und getanzt. Die KulturRösterei in der Wahmstraße beherbergt das theater23, das Ausschnitte aus „Die Tür nebenan“ zeigt.

Das Theater Fabelhaft präsentiert sich in der VHS in der Hüxstraße. Gezeigt werden Probenausschnitte aus der kommenden Produktion. In die Welt des Cabarets entführt das Theater Liebreiz, das auf dem Schrangen gastiert. Ebenfalls auf dem Schrangen präsentiert sich das Mobile Circustheater Ea Paravicini. Das Hoftheater Lübeck zeigt u.a. Ausschnitte aus „Manche mögen es heiß 2.0“. Die neu gegründete English Theatre Group präsentiert im Hoftheater „The Importance of Being Earnest“. Bereits zum zweiten Mal öffnet die JVA Lübeck anlässlich der Theaternacht ihre Türen und präsentiert eine selbst geschriebene szenische Collage mit persönlichen Geschichten und Theatersequenzen, begleitet vom Anstaltschor der Männer. Und TanzOrtNord gastiert in der reformierten Kirche in der Königstraße und zeigt eine Performance mit Tanz, Sprache und Musik.

Das Wasser Marionetten Theater zeigt Ausschnitte aus den aktuellen Theaterprojekten „H2UPPS“ und „Tauchgang“. Ebenfalls an die kleinen Gäste richtet sich das Programm des Theaters am Tremser Teich mit „Peter Pan“. Clownesk geht es hingegen in der neuen Produktion „Dussel und Schussel“ des Theaters fund:us zu: Die Besucher begeben sich auf eine Reise mit geheimnisvollen Schatten und gefährlichen Fußspuren zu einer Insel in den Wolken.

www.theaternacht-luebeck.de