Auf dem Mainfloor werden aktueller House, Deep- & Techhouse sowie Techno präsentiert. Als Headliner konnte der Hamburger DJ und Produzenten Tom Shark engagiert werden. Der gehört seit vielen Jahren zu den bekanntesten und beliebtesten House DJs im Norden. Im Laufe der vergangenen Jahre spielte er regelmäßig in den angesagtesten Clubs. Für weiteres Aufsehen sorgten dann seine Remixe für Künstler wie Grooveyard, Dirty South & Mark Knight sowie seine eigenen Produktionen. Genießt an diesem Abend Tom Sharks legendäres House-Set in einem wundervollen Mix.

Auf dem Afrikafloor werden die schönsten und angesagtesten 90er Jahre House-Revival-Klassiker für ein unverwechselbares Tanzvergnügen sorgen. Hier servieren die DJs Martink, Freddy Fresh, DJane DiJess sowie die Cosmic-DJ´s Tophee & Carlo. Abgerundet wird der Revivalfloor mit dem zweiten Gastauftritt bei einem Cosmic Event von DJane DiJess, die schon im Edelfettwerk und im Hühnerposten (HH) begeistern konnte.

