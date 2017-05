An den Wochenenden vom 3..6. bis 16.7. lädt das Europäische Hansemuseum im Rahmen des 1. Kultursommers namhafte nationale Singer-/Songwriter ein, um die stimmungsvolle Bühne im Innenhof open air zu bespielen. Den Auftakt der Reihe bestreitet am 3. Juni Jan Plewka, der den meisten sicherlich als Frontmann der legendären deutschen Band Selig bekannt ist. Des Weiteren können wir uns freuen auf: von Brücken (10.6.), Lina Maly (11.6.), Matt Gresham (17.6.), Pohlmann (18.6.), Wingenfelder (24.6.) und Jesper Munk (25.6.). Im Juli folgende noch weitere bekannte KünstlerInnen.

Jan Plewka ist einer der facettenreichsten deutschen Musiker und Sänger. Mit seiner Band Selig gehört er seit Mitte der 90er Jahre zum Besten und Erfolgreichsten, was die deutschsprachige Musikszene zu bieten hat. Mit „Between the Bars“ hält er nun gemeinsam mit seinem Freund und langjährigen musikalischen Weggefährten Marco Schmedtje Rückschau, der ihn kongenial an der Gitarre begleitet. So lassen sich Plewka und Schmedtje musikalisch quer durch die Jahrzehnte treiben.

Im März erschien mit „Weggefährten“ das neue Album von Pohlmann. Auf diesem fünften Album kommt einer, der sich auf allen vorherigen Alben angedeutet hatte, sich aber musikalisch nie so eindeutig und klar positionieren konnte, wie er es heute tut: Alles erwächst dem Blues. Und live erlebt man Pohlmann immer als einen Menschen, der erst zum Zerreißen nervös, manchmal umherirrend die Bühne betritt und zunehmend in seiner Musik aufgeht und Platz nimmt. Das macht jedes seiner Konzerte zu einem besonderen.

Wer schon einmal in den Genuss des unvergleichlichen Sonnenunterganges auf der Dachterrasse oder im Innenhof des Hansemuseums gekommen ist, der weiß, dass man dieses Erlebnis nicht so schnell vergessen wird. Erst recht nicht, wenn die passende Musik dazu gespielt wird. Und das mit handgemachter Musik von einigen der besten Songwritern, die dieses Land zu bieten hat. Dazu bei freiem Eintritt! Beginn der Konzerte ist (i. d. R.) samstags 19 h und sonntags um 17 h. Und sollte das Wetter einmal nicht mitspielen, finden die Konzerte in den Veranstaltungsräumen des Europäischen Hansemuseums statt. (Fotos © Sven Sindt, Benedikt Hiller)