Über 7 Millionen Zuschauer sahen den Kinohit von und mit Til Schweiger. Nun bringt das Theater Partout diese anrührend-amüsante Geschichte über den dementen Großvater als 4-Personen-Stück erstmals in Lübeck auf eine Bühne.

Amandus Rosenbach ist an Alzheimer erkrankt, dann stirbt seine Frau Margarete. Als er seinen Haushalt nicht mehr in den Griff bekommt, zieht Amandus zu seinem Sohn Niko, gegen alle Vorbehalte der Schwiegertochter Sarah. Dafür ist Enkelin Tilda umso begeisterter!

Obwohl die Krankheit auch immer wieder für Situationskomik sorgt, werden Niko und Sarah auf eine harte Probe gestellt. Nur Tilda schafft es, für ihren Opa die nötige Geduld aufzubringen, damit der seinen Alltag bewältigen kann. Sie animiert den Großvater, sich Stationen seiner Vergangenheit in Erinnerung zu rufen, wenn ihm seine Gegenwart mal wieder entgleitet. (Weitere Termine: jew. Fr. & Sa. bis 27.5.)