Im Oktober gehen Hemesath und Amandas Nadel gemeinsam auf Ihre „Herbststurm“-Tour 2017. Dabei kommen sie auch in unsere Gefilde. Beide Bands treten nicht zum ersten Mal zusammen auf. Bereits im letzten Jahr hat man während einer Tour durch Österreich unter anderem in Wien und Graz gespielt. Als Support-Band spielen diesmal Nervenbeisser auf.

Die drei Bands sind in Deutschland keine Unbekannten. So stehen bereits zahlreiche gemeinsame Konzerte mit Genregrößen wie Unzucht, Ost Front, Heldmaschine und Stahlmann zu buche. Hemesath wurde in diesem Jahr schon auf den beiden Genre-Festivals Castle-Rock und Zons-Rock abgefeiert.