Als Mann zuhause, und seine Arbeit? Wer verdient denn jetzt das Geld? „Elternzeit“? – also bist du arbeitslos! Und wer kocht? So ein kleines Auto... Und was machst du jetzt den ganzen Tag??? Als Schauspieler in Elternzeit erkundet Florian Hacke dauermüde und breibekleckert ungewohntes Terrain. Unter Müttern beim PEKIP, bei der (un)-musikalischen Früherzieherin oder an der Fleischtheke im Supermarkt, beim Casting, beim Junggesellenabschied oder einfach auf dem Spielplatz. Dabei besinnt er sich auf seine künstlerischen Wurzeln und ertextet und ersingt sich einen Zugang zum Vatersein.

Ein Abend über Eltern, Altern, Vorurteile und den Fünfminutensex gegen das Babyfon, immer auf der Suche nach der Antwort auf die Frage: „Wenn die kleine Tochter nach über einem Jahr immer noch Mama zu mir sagt, bin ich dann ein guter Vater?“ (Weitere Termine: 18., 24., 25. & 26.5.)