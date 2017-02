Gato Preto bringt all das auf den Punkt was internationale Club-Kultur spannend macht: Rockender Favela Funk aus Rio, rumorende Township-Grooves aus Südafrika und Angolas technoider Electro-Hybrid Kuduro sind Grundzutaten die Gato Preto zur Global Bass-Kernschmelze bringt, wahlweise mit Rave & Breakbeat vermengt. Eine Steilvorlage von Soundtüftler & Gato Preto-Produzent Lee Bass an die Femcee Gato Misteriosa & ihre Power-Punchlines auf portugiesisch.

Ihr aktuelles Album „Tempo“ ist eine Einladung den beiden Global-Bass-Travellern bei einer imaginären Zeitreise in die Vergangenheit zu begleiten & sich mit ihnen auf die Spurensuche nach ihren kulturellen afrikanischen Wurzeln zu begeben.

Www.gatopreto.bandcamp.com