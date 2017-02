Die Band wurde 2014 von Daniel Bockler und Robert Schönfeld gegründet und bestand ursprünglich nur aus den beiden Gitarristen. Robert war auf der Suche nach einem neuen akustischen Musikprojekt, da er mit seiner Band Blind Act bisher Skatepunk spielte. Daniel hingegen hatte neben Einflüssen aus dem Jazz und der Klassik schon einige Singer-Songwriter-Projekte hinter sich. Schnell schrieben sie erste Songs und spielten erste Auftritte. Doch das reichte ihnen musikalisch noch nicht und so kamen auch Bass und Schlagzeug dazu. Nach einigen Besetzungswechseln werden sie nun durch Vincent am Schlagzeug und Martin am Bass ergänzt.

