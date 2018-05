„Ich liebe die Bühne und die Straße – Menschen berühren, oder auch zum Nachdenken, Lachen bringen.“ Florian Künstler ist einer der Musiker, die für die Bühne leben. 1985 in Berlin geboren, wächst er im beschaulichen Ratekau an der Nordseeküste auf. Mit 12 Jahren bekommt er seine erste Gitarre, die ersten Akkorde zeigt ihm sein Vater. So wird die Gitarre sein ständiger Begleiter.

Musikalisch sieht sich der Songwriter in der Tradition deutscher Liedermacher. Ein moderner Liedermacher wohlgemerkt mit eingängigen Melodien und modernen Texten. Und das Florian Künstler gar kein Künstlername ist, glaubt ihm niemand. Das Leben schreibt eben manchmal die besten Geschichten.