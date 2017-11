GewaltIch

Im November bietet das Figurentheater Lübeck für die ganze Familie im Nachmittagsprogramm: eine Gans, die ein Bär sein will; ein Mädchen, das in ihren Nachthemdchen Sterne auffängt; einen Elch, der einen Freund sucht; einen Kater, der mit Stiefeln Rebhühnchen fängt; eine Frau aus Eis, die eine Freundschaft zerbrechen will; und einen Troll, der sich verliebt! Das Alles verpackt in Märchen, Bilderbuchadaptionen und selbst erdachten Geschichten.

Für Erwachsene gibt es die neue Abendproduktion: „Rungholts Ehre“ (der lübsche Mittelalterkrimi nach Derek Meister), aber auch „GewaltIch“ (ein Figurentheaterkabarett) sowie“Loving Paul, John, George & Ringo“ (eine Hommage an die Beatles).

