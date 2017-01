Don Carlos

Für die ganze Familie am Nachmittag gibt es unter anderem zwei einmalige Sondergastspiele: „Der Sturm oder Die Insel der zauberhaften Wesen“ (Shakespeare für Kinder von 5-14 J.) sowie „Kasper, Wolf und sieben Geislein“ (für Kinder von 2-4 J.) anlässlich des Bundeskongress der deutschen Puppentheater in Lübeck.

Im Abendprogramm stehen auf dem Jan.-Programm: „Ringelnatz“, „Loving Paul, John, George & Ringo“, „Gewaltich“ (ein Krimi mit Kabarettist), „Frankenstein…“, „Der eingebildete Kranke“, „Affentheater“ und „Don Carlos oder das kommt davon, wenn man seine Stiefmutter liebt ...“. Ein rauschendes Sensationsdrama aus dem letzten Jahrhundert, Freud und Leid vom Infanteristen Don Carlos, die Intrigen um die spanische Krone und die ach so schweren Probleme vom König Philipp von Spanien – alles echt – in Holz und Pappe. Aus dem deutschen Klassiker wird ein Stück in Augenhöhe, nicht ganz ernst gemeint und längst nicht so tragisch, wie man meint. Eine Inszenierung in der Tradition des Volkstheaters mit viel Klamauk, Mord und Totschlag und ... keinem happy end.

www.figurentheater-luebeck.de