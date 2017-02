Der Schimmelreiter

Das Figurentheater Lübeck bietet für die ganze Familie am Nachmittag unter anderem zwei einmalige Sondergastspiele: „Rotkäppchen“ vom Theater Tatjana Khodorenko aus Göttingen und „Schneekönigin“ vom Theater Miamou aus Berlin. Im Abendprogramm gibt es „Ringelnatz“, „Linie 1“ – eine Musikalische Revue der 80er – und „Der Schimmelreiter“ von Silke Technau und Dietmar Staskowiak nach Theodor Storm.

In der kargen nordfriesischen Landschaft wächst ein Genie heran: Hauke Haien will seine Vision eines neuen Deiches in einer ängstlichen, abergläubischen Umgebung verwirklichen. Doch er unterschätzt in seinem Ehrgeiz die Macht des Irrationalen; nur seine kleine Tochter ringt ihm immer wieder mit ihren Liedern und Fragen menschliche Wärme ab. Der Deichbau verzögert sich katastrophal. In Storms letzter Novelle gehen dichte Sprache und eindrückliche Bilder eine großartige Verbindung ein, denen wir mit Marionetten, Projektionen und Musikcollagen nachgehen.

