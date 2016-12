Linie 1

Für die ganze Familie am Nachmittag gibt es mit dem Beginn der Adventszeit unter anderem „Trollalarm im Eichenwald“ (für die Kleinen von 3-6 J.) und „Pippi Langstrumpf“ (für die älteren Kinder von 5-14 J.). Und im Abendprogramm werden ein „Ringelnatzabend“, „Gewaltich“ (ein Krimi mit Kabarettist). „Im Weißen Rössl“, „Der Schimmelreiter“, „Der Barbier von Sevilla“ und zu Silvester „Linie 1“, die musikalische Revue des GRIPS-Theaters gezeigt.

Eine junge Ausreißerin landet am Bahnhof Zoo. In der U-Bahn Linie 1 begegnen ihr typische Großstädter und Schicksale: Punks und Dealer, Lebensmüde, Alkis, Spießer, Witwen, Schwarzfahrer, Teenies und Träumer… Sie alle erliegt dem unterirdischen Charme der bunten Stadt. Eine Showtreppe, ein U-Bahnwaggon, ein Bahnsteig: kaum mehr braucht der Theaterraum. Dahinein kommen die Figuren, über 40 U-Bahninsassen in Kostümandeutungen, als würde ein hektischer, überforderter Blick an ihnen vorbeischweifen, emotional, laut, verklemmt, sexy, böse, voller Drogen – bis zum Rand voller Lebensgefühl!

www.figurentheater-luebeck.de