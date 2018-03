Im Weißen Rössl

Für die ganze Familie bietet das Figurentheater im April am Nachmittag Märchenadaptionen wie „Dornrösschen“, Kinderbuchbearbeitungen wie „Du hast angefangen! Nein du!“ oder die selbst geschriebenen Geschichten „Katze Minki findet Freunde“, „Emil Elch sucht einen Freund“ und „Trollalarm im Elchwald“. Für Erwachsene werden „Linie 1“, „Gewaltich“, „Ringelnatz“ und „Im Weißen Rössl“ gezeigt.

Liebesgeschichten und Verwechslungen mitten in den Bergen, wo Berliner, statt an die Ostsee zu fahren, im Schnürlregen des Salzkammerguts „lustig sind“. Durch die Intervention des Kaisers Franz Joseph löst sich alles in Wohlgefallen auf: Der Oberkellner Leopold erhält seine geliebte Rössl-Wirtin Josepha, Dr. Siedler seine Ottilie und Sigismund sein Klärchen. Und der Berliner Trikotagenfabrikant Wilhelm Giesecke knöppt sein Patent, Hemdhose 'Apollo', nunmehr konkurrenzlos vorne…

Der bekanntesten „Silbernen Operette“ von Ralph Benatzky (1884-1957) wird mit zwei Spielern, zehn singenden Marionetten, mit Kuhstall, Blitz und Donner augenzwinkernd zu Leibe gerückt.

www.figurentheater-luebeck.de