Ihr wollt es hart, der Bass soll die Wände zum Scheppern bringen und der Boden muss vibrieren, dass man es von den Füßen bis in die Haarspitzen fühlt? „All warriors unite“ zur ultimativen Esqalation …

Auf dem Mainfloor bekommt ihr „The very best of Hardstyle & Rawstyle“ von DJ Stonie, Boozed Panderz, Mirco B. und Chief Blsterz auf die Ohren, während euch auf dem 2. Floor DJ Corehead und Pasby mit feinstem Hardcore Sound zerlegen.