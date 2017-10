Im Jubiläumsjahr der Reformation gibt es auch in der Propsteikirche Herz Jesu einen musikalischen Beitrag hierzu: Am 13. Oktober erklingt das Konzert „ReFormation! – Herz und Seele der Reformation in der Musik von Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach und u.a.“ mit dem Ensemble Polyharmonique.

Es erklingt anmutige Vokalmusik des 17. Jahrhunderts aus Mitteldeutschland für fünf Stimmen und zwei Instrumentalisten (Basso Continuo). Geistliche Madrigale, die sehr textbezogen sind, sich dabei aber virtuos und klangschön zeigen. Besonders interessant ist der Vergleich verschiedener Komponisten bei der Vertonung desselben Textes.