Das Drama „Ein Volksfeind“ muss man leider als zeitlos bezeichnen, da die Themen, die Henrik Ibsen in seinem 1882 verfassten Stück behandelt – Korruption, Lügen, Opportunismus – die Menschheitsbühne nie verlassen haben. Es ist ein Lehrstück über die Mechanismen der Manipulation öffentlicher Meinung und der Unterdrückung nicht konformer Anschauungen sowie über die Verflechtung von Wirtschaft und Politik.

Mirja Biel gelingt es, die starken Dialoge Ibsens zu übernehmen und gleichzeitig eine aktuelle Inszenierung auf die Bühne zu bringen. Sie schafft dies vor allem durch den Einsatz einer zeitgemäßen Sprache und Verweise auf die gegenwärtigen politischen Verhältnisse. Im Drama „Ein Volksfeind“ beginnt eine Eskalationsspirale mit der Aufdeckung eines Gesundheitsskandals durch den Kurarzt Dr. Stockmann (Jan Byl – klasse!), welche zu Lobbyismuskritik führt und am Ende schließlich in eine generelle Infragestellung des demokratischen Systems mündet, in der die „Dummen über die Klugen herrschen“.

Ist die Mehrheit immer in der Lage die klügsten Entscheidungen zu treffen, oder ist sie nicht vielmehr eine formbare, manipulierbare Masse ungebildeter Individuen? In dieser Systemkritik, vom Kurarzt immer aufgebrachter und fanatischer vorgetragen, liegen Arroganz und Wahrheit sehr dicht beieinander. Wut und Ohnmacht über die Vertuschung seiner wissenschaftlichen Untersuchungen und die Diskreditierung seiner Person führen zu der Radikalisierung des Arztes. Seine Gegenspieler sind sein Bruder, der Stadtpräsident Stockmann, von Matthias Hermann herrlich aalglatt dargestellt, und die opportunistische Lokalpresse („die Abonnenten und die Anzeigenkunden bestimmen, was in der Zeitung steht“). Zunächst als „Volksfreund“ bezeichnet, wird er schließlich als „Volksfeind“ diffamiert. FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto Die Schauspieler agieren sprachlich, physisch und gesanglich stark – das Stück entfaltet eine Sprengkraft, der sich das Publikum kaum entziehen kann, zumal es als Versammlungsmasse mit einbezogen wird. Diese Inszenierung hat viele Zuschauer verdient und eignet sich ausgesprochen gut für einen Besuch mit Schülern höherer Jahrgänge. (Weitere Termine 13., 21. & 28.10.)