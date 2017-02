Bäckermeister Heinrich Hinzpeter ist ein Mann mit Charakter und deshalb hat er, als sein ehrloser Bruder nach Amerika ausgebüxt ist, dessen – „im vierten Monat“ – zurückgelassene Braut geheiratet. Die Ehe wurde allerdings vor nunmehr sieben Jahren geschieden und es meldet sich nun der Bruder aus Brooklyn an – er möchte seine Ehemalige wiedersehen.

Heinrich Hinzpeter ist in größter Verwirrung, weil die Tochter Gisela nun erfahren wird, wer ihr richtiger Vater ist. Und zu allem Übel will Gisela auch noch den Finanzbeamten Teufel heiraten, wo doch Hinzpeter sie bereits dem Gesellen Kröpelin versprochen hat. Das Chaos ist perfekt für den „Mann mit Charakter“ (Tommy Geisler). (Weitere Termine: bis 25.2.)