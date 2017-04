The Delirians (Foto) sind die jungen Löwen der boomenden Reggae- & Ska-Szene Südkaliforniens. Ihr ungezähmter, hypnotischer Sound schlägt die Brücke zwischen Kingston, Jamaika zu den rough & tough Barrios und Ghettos von East Los Angeles, wo sich eine Gruppe von Teen Punkern an der örtlichen High School kennenlernte und über diverse Punk-Ska und Ska-Core-Bands den Weg zu ihrem viel klassischeren, Soul-infizierten und ganz eigenem Vintage Reggae Sound fanden.

The Steady 45s aus Los Angeles haben sich dem jamaikanischen Ska und Rocksteady der 1960er Jahre verschrieben, den sie mit Jazz und vor allem viel Soul anreichern. Besonders prägnant ist die Tenorstimme von Frontmann und Songwriter Joseph Quinones, irgendwo zwischen Jackie Wilson und Paolo Nutini.