Die blinde Fado-Sängerin, einst von Andre Heller „entdeckt“, führt mit ihrem Konzert in totaler Dunkelheit tief in ihre eigene Welt; mit den so geschärften restlichen Sinnen wird der ohnehin gefühlvolle Fado noch intensiver. Der zweite Teil des Konzertes wird umso heller – begleitet von einer Dia-Show über das wunderbare Lissabon.

Dona Rosa berührt mit ihrer ursprünglich als Straßenmusikerin vorgetragenen Musik die Seelen der Menschen und lässt einen so wie kaum jemand den morbiden Charme von Lissabons Straßen und Gassen spüren.