Dirk Darmstaedter war knapp zehn Jahre lang Sänger der Hamburger Band „The Jeremy Days“, die mit ihrem Hit „Brand new toy“ als eine der ersten englischsprachigen Bands in der ZDF Hitparade auftreten durften.

Doppelt solange ist er nun schon wieder als Solokünstler unterwegs, schreibt Songperlen im Sinne von 80er Gitarrenpophelden á la „Prefab Sprout“ und zieht als eine Art Last Troubadour mit seinen E- und Akustikgitarren durch die Clubs. Zum Jubiläum gibt es 20 Favoriten der letzten 20 Jahre auf dem sinnig betitelten Album „Twenty Twenty“, das er jetzt live präsentiert und zelebriert.

Www.28if.net/darmstaedter