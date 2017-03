Wenn „Die Toten Ärzte“ aus ihrer grellbunten Partygruft steigen, erwartet euch ein Powerpaket der Toten Hosen- und Ärzte-Songs aus exakt 25 Jahren Rockgeschichte. Denn 2017 feiern beide Ur-Bands des deutschen Punk ihr 25-jähriges Jubiläum. Ein Grund, für diese Cover-Party-Band ein neues Programm aufzulegen und ihre Helden gebührend zu feiern.

So wurden neue Songs in das gut 3-stündige Programm und auch neue Show-Elemente eingefügt, mit denen das Quartett noch mehr abrocken und die Bühne noch greller in Szene setzten will, als bisher ohnehin schon. Von der Presse im Sinne des „Ärzte“-Slogans als „die kurioseste Coverband der Welt“ bezeichnet, sehen sich DTÄ eher als eine Riesentüte Spaß, die mit bekannten Gassenhauern wie „Schrei nach Liebe“, „Bommerlunder „ oder „Westerland“ für Stimmung sorgen.

„WIR – die Band“: Klingt nach Punkpop im NDW-Style. Gitarrensounds wie der Wave von „The Cure“ gepaart mit den schrillen „Sex Pistols“.