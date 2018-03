Für ein ungestörtes Wochenende mit der Geliebten, braucht der Hausherr eine sturmfreie Wohnung. Was macht also der Hausherr Bernhard (Tommy Geisler), wenn er sich in seinen eigenen vier Wänden mit seiner geliebten ungestört vergnügen möchte? Er schickt sich selbst auf Dienstreise, seine Gattin zu Mama und die Hausperle Anna zu Ihrem Vater aufs Land…

Aber auch seine Ehefrau möchte die vermeintlich leere Wohnung zum Stelldichein mit ihrem Geliebten nutzen und Perle Anna weiß ebenfalls Besseres, als sich drei Tage ins Haus ihres ungeliebten Vaters zu begeben. So finden sich denn alle ein, und Anna muss mithilfe von reichlich Obstler ihre ganze Schlitzohrigkeit aufbieten, alle aneinander vorbei zu lotsen. (Weitere Termine bis 31.3.)