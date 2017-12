Einerseits ist Weihnachten das Fest der Freude, andererseits eine Zeit der Besinnung. So ist weihnachtliche Musik ein Spiegel dieser zwei Seiten – und wer könnte dies besser verstehen und erklingen lassen als die Finnen, das einzige Volk, das sich in Moll freuen kann. Sagt jedenfalls die finnische Sängerin Tuija Komi.

Das spezifische Glimmen und Beben in ihrer natürlich schönen Stimme trägt dieses außergewöhnliche skandinavische Weihnachtsprogramm. Vertrautes und Unbekanntes, Anrührendes und Beschwingtes – Tuija Komi macht Weihnachten bunt und spannend.