Das Theater Partout feiert in diesem Jahr sein zwanzigjähriges Jubiläum. Selten sieht man auf seiner Bühne ein so vielköpfiges Ensemble wie an diesem Abend. Uli Sandau wagte sich als Regisseur an die französische Erfolgskomödie „Der Vorname“ mit fünf Darstellern.

Ein Familienessen eskaliert, als der werdende Vater Vincent den Namen seines zukünftigen Sohnes nennt. Da hilft es auch nicht, dass er beteuert, es sei kein „Adolf“ sondern ein „Adolphe“, benannt nach einer französischen Romanfigur. Der Abend entwickelt sich zu einer hitzigen Verbalschlacht, in der sich keine Seite etwas schenkt. Dinge, die schon immer gesagt werden wollten, brechen sich Bahn.

Die fünf Darsteller spielen ihre Figuren, deren Empörung, Arroganz, Wut und Verletztheit mit großer Energie und überzeugend. Da ist der moralisierende Besserwisser-Professor; der selbstgefällige, zynische Immobilienmakler; seine schwangere überrumpelte Frau; der harmoniebedürftige, sanfte Musiker und die frustrierte Hausfrau und Mutter Babou. Alle sind aufgewühlt. Ihre Anspannung füllt den Raum auf der Bühne und ist für den Zuschauer spürbar. Gleichzeitig ist es für den Zuschauer ein großer Spaß, dem Ensemble beim Streiten und Philosophieren zuzusehen. Manche Spitze geht direkt in die Lachmuskeln.

Das Theater Partout verspricht in seiner Programmankündigung einen „grandiosen Schlagabtausch, der im besten Sinne witzig und scharfzüngig, bissig und vor allem höchst amüsant ist“ – und hat nicht zu viel versprochen. Herzlichen Glückwunsch zu dieser gelungenen Inszenierung! (Weitere Termine: 14., 20., 21., 27. & 28.1.)