Seltsame Dinge geschehen in der Stadt – zum 5. Mal treibt das Festival der Erzählkunst „Der Norden erzählt“ vom 11. bis 19. März sein Wesen in Lübeck und führt die Zuhörer in fremde Welten – oder die Wirklichkeit. Als kleine Anregung gibt es bereits am 11.3. zwischen 11 und 16 h in der Hüxstraße „Geschichten im Stunden Takt“ in unterschiedliche Geschäften.

Ab dem 15.3. kommen Erzähler, um mit Märchen, Geschichten und Poetry-Slam Kino in die Köpfe der Zuhörer zu zaubern. In diesem Jahr wird es echt „nordisch“. Ob Micaela Sauber die „Grand Dame“ der Erzählkunst, der nicht nur im Norden geliebten Slammerin Mona Harry, Antje Horn mit ihrer erfrischenden Leichtigkeit, Birte Bernstein mit ihrer sanften Stimme, die mit ihrer Stimme und Ausdrucksweise fesselnde Susanne Söder-Beyer und nicht zuletzt Gerhard P. Bosche. Sie alle sind seit vielen Jahren als professionelle ErzählkünstlerInnen unterwegs und verzaubern Erwachsene und Kinder mit ihrer Wortgewandtheit.

In diesem Jahr finden die Abendveranstaltungen sämtlich in der KulturRösterei (Wahmstr. 43-45) statt. Um es kurz zu halten: kommen, hören, staunen. Und nicht zu vergessen: die „offene Erzählbühne“ im offenen Kanal, auf der Jeder der möchte, erzählen darf.

www.dernordenerzaehlt.de