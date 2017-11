Der Schwartauer Marmeladenfabrikant Anton Breitenbach (Tommy Geisler) wird von seiner Frau Adelheit an der kurzen Leine gehalten und mit gesunder, kulinarisch karger Kost abgespeist. Um davor Reißaus nehmen zu können, erschafft sich Breitenbach kurzerhand ein Alter Ego: Um mit seinem Freund Wipperling auf Schweinebratentour zu gehen, erzählt er seiner Frau, er sei jetzt Boxer und nutzt dabei die Namensverwandtschaft zum Meisterboxer Breitenbach. So kann er ungestört an Boxerabenden mit seinen Freunden Essen und Trinken gehen.

Es kommt, wie es kommen muss: Der Schwindel droht aufzufliegen, als der echte Boxer Breitenbach zu einem Kampf in die Stadt kommt. Die Frau des Marmeladenfabrikanten will ihrem Mann natürlich beim Boxen zusehen, und dessen Tochter Lotte macht eine Liebesbekanntschaft mit dem „echten“ Meisterboxer. Als auch noch der feurige Tänzer Corolani in den Komödienring steigt, ist die Verwirrung perfekt… (Weitere Termine: bis 26.11.)