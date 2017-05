Dieser Schwank spielt am Ende des Ersten Weltkrieges und man befindet sich in einer schlichten, schmucklosen Stube in Flandern. Die Soldaten sind ganz unterschiedlich, aber eines verbindet sie doch: sie haben großen Appetit auf ein „richtiges Stück Fleisch“.

Als Anton (Tommy Geisler) mit einem gefundenen Hasen auftaucht, scheint das Festmahl perfekt – wobei „gefunden“ wohl eher im Auge des Betrachters liegt. Anton musste schließlich zu einer kleinen Verwechslung greifen, denn der Oberst möchte nun auch seinen Hasenbraten essen. Was nun? Ach ja … es gibt ja noch die Katze …