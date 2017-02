Was ist real? Was ist fiktives Gedankengebäude oder gar krankhafter Wahn? Und kann es eine Wahrheit der individuellen Wahrnehmung überhaupt geben? Franz Kafka, der es wie kein anderer Autor versteht, die individuellen Beklemmungen und die Ängste einer verunsicherten Gesellschaft in einem vielschichtigen rätselhaften Werk erfahrbar zu machen, präsentiert uns in seiner Erzählung „Der Bau“ ein nicht genauer beschriebenes Tier-Wesen, das sich in seiner unterirdischen und festungsartig angelegten Behausung, mit einem ausgeklügelten System von Gängen und Plätzen und einem labyrinthisch ausgebauten Eingang, Schutz vor imaginären oder tatsächlich bedrohlichen Feinden sucht.

Mit vermeintlicher Logik und analysierendem Verstand versucht der „Bau“-Bewohner eventuell drängende Gefahren und Eindringlinge mit fortwährenden Umbauten und taktischen Sicherheitsmaßnahmen abzuwehren. Allein das Gefühl der Bedrohung lässt nicht nach, das Bedürfnis nach Sicherheit ist nicht zu stillen – ja es wird mit zunehmender sicherheitstechnischer Anstrengung nur immer größer… (Weitere Termine: 16. & 18.2.)