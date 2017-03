„Band auf der Überholspur“ betitelte die HNA im letzten Jahr ein Portrait der Band und tatsächlich geben Ingo Henkel, Svenja Metje und Stefan Kletetzka (ex-One Bar Town) gehörig Gas. Das erste Deep River Album „91“ ist im Juli 2014 erschienen. Seitdem war die Band mit den Songs des Albums auf Tour in ganz Deutschland auf mehr als 70 Konzerten zu hören.

Die Musik von „Deep River“ bewegt sich irgendwo zwischen Singer/Songwriter und Indie Folk mit kleinen Ausflügen in Richtung Gospel und Soul. Die Arbeit an der zweiten CD ist bereits abgeschlossen und so können sich die Zuhörer auf eine Reihe brandneuer Songs freuen.

Www.deepriver.eu