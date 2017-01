Ernst hat Geburtstag. Er hat ein kleines Ein-Mann-Geburtstagstörtchen vor sich. Abgesehen von einer einzelnen Kerze auf der Torte ist es dunkel im Zimmer. Er beginnt sich selber eine Rede zu halten… plötzlich steht ein fremder Mann im Zimmer. Irgendjemand hat seine Wohnung zur Vermietung ausgeschrieben, wie in einem Albtraum tauchen immer neue Bewerber auf, dann auch noch seine Mutter …

Eigentlich ist es gar nicht auszuhalten, aber dann kommt alles anders als gedacht. In einem wahnwitzigen Tempo entgleiten Ernst die Fäden seiner kleinen Feier, seines ganzen Lebens. Ulli Haussmann hat diese Komödie im „Screwball-Style“ angelegt. Dabei hat er Unterstützung durch die Improtheatergruppe „Hidden Shakespeare“ gehabt, die mit diesem Plot improvisiert und so unkonventionelle Charaktere und Situationen gefunden hat, die in das Geschehen eingeflossen sind. Respektloser Humor, verdrehte Dialoge, absurde Missverständnisse, Slapstick und schrille Charaktere machen diesen Abend trotz aller Tragik in erster Linie sehr unterhaltsam. (Weitere Termine: 14., 20., 21., 27. & 28.1.)