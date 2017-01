Two-Tone-Ska und und Rocksteady mit deutschen Texten – dafür steht die Lübecker Ska-Band „Das Kartell“ seit 1995. Das Jahr 2017 läuten die acht Herren mit einem Konzert am in der Kulturbar moment ein.

Nach dem CD-Release ihres Albums „Geht's noch“ vor eineinhalb Jahren haben die smarten Hanseaten sich ihren Vorbildern der Londoner Ska-Szene nun noch ein Stückchen weiter angenähert. Ihr neues Bühnenprogramm umfasst auch frische Versionen von Songs der Two-Tone-Bands „The Specials“ und „Madness“. Damit wagen sich die Off-Beat-Freaks erstmals auch gekonnt an englischsprachige Nummern. Außerdem bringen die Lübecker auch eine Reihe neuer Stücke mit – gewohnt in bewährter Mixtur, irgendwo zwischen rasend schnellen Offbeats aus London und seichteren Tönen, die nach Jamaica klingen.