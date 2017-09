Auf Marks Priory, dem Stammschloss der Lebanons, lebt der junge Lord Willie Lebanon in permanenter Angst und im Gefühl, von seiner Mutter, der strengen Lady Lebanon, ihrem Butler Gilder und ihrem Hausfreund und -Arzt Dr. Amersham ununterbrochen beaufsichtigt zu werden. Sein einziger Vertrauter ist sein Chauffeur Studd, der durch seine nicht immer ganz standesgemäßen, als unverschämt angesehenen Äußerungen häufig Ärger provoziert.

Als Studd ermordet – genauer: mit einem indischen Tuch erdrosselt wird – und die Polizei anrückt, stehen mehrere Lebenslügen in Frage. Immer erschreckender verwirren sich die düsteren Geschichten: Was verbirgt die Lady? Was wird in dem geheimnisvollen Zimmer im ersten Stock versteckt? Was hat der Parkwächter auf dem Kerbholz? Und hatte dessen Frau ein Verhältnis mit dem ermordeten Chauffeur? (Weiterer Termin: 29.9.)