Mit ihrem mitreißenden funky, jazzy Bluesrocksound sind die vier Lübecker immer wieder gern gesehene Gäste in den Norddeutschen Clubs oder als Vorgruppe von Musikgrößen wie Walter Trout oder Roger Chapman. Gemäß ihrem Motto „Blues are the roots the rest are the fruits“ präsentieren sie ihr 3-stündiges Programm bestehend aus einem Mix aus Funk, Blues, Rock und Jazz.