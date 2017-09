Die Bücherpiraten laden Kinder und Erwachsene zu fünf Tagen voller Lieblingsgeschichten und Fantasie ein. Zur Eröffnung am Nachmittag des 19.9. geht es zusammen mit Kirsten Boie und ihrem Ermittler Thabo nach Afrika. Es gilt einen Fall von rätselhaftem Rinderverschwinden aufzuklären. Und am selben Abend reisen die Festival-Gäste von Afrika zurück nach Großbritannien in den geheimen Garten von Frances Hodgson Burnett. Die Schauspielerin Sophie Dal liest aus ihrem Lieblings-Kinderbuch und Jochen Stuhrmann wird live auf der Bühne illustrieren.

In den Tagen danach entstehen in den Werkstätten für Kinder Geschichten über Reisen, deren Ziel man vorher nicht kennt, Geschichten, die in Licht und Schatten erzählt werden können und Geschichten von Monstern in Schachteln. Die Künstlerin des Festivals ist in diesem Jahr Francesca Sanna. Die aus Italien stammende Illustratorin hat mit „Die Flucht“ ein beeindruckendes erstes Bilderbuch präsentiert und ist damit für den Deutschen Jugendliteraturpreis in diesem Jahr nominiert.

An den Abenden entdecken die Gäste des Festivals Klassiker der Kinderliteratur neu. So u.a. am 22.9., wenn die bekannte Schauspielerin Cordula Stratmann (Foto) Geschichten aus Schilda von Otfried Preußler liest.