Die Bücherpiraten wollen Bücher verschenken: an Kinder in Lübeck, die sich keine Bücher leisten können. Im letzten Jahr konnten die sie mit der Aktion „Jedem Kind ein Buch!“ 800 Kinder aus Lübeck beschenken. Damit es auch dieses Jahr wieder gelingt, sammeln die Bücherpiraten Spenden für Büchergutscheine im Wert von 15 Euro.

Viele Künstler wollen helfen, dass das gelingt und spenden Veranstaltungen: mit Geschichten über Gedichteflüsterer in Südamerika (7.12., 19 h), Bildern von verwünschten Wünschen (Vernissage am 13.12., 17 h), einer Lesung aus Astrid Lindgrens „Michel aus Lönneberga“ (15.12., 19 h) und einem Samstagabend mit dem Sams, das Anneke Kim Sarnau mitbringt (16.12., 19 h). Valeska Scholz wird dazu live auf der Bühne illustrieren.

Alle Einnahmen dieser Benefiz-Lesungen fließen in die Aktion der Bücherpiraten „Jedem Kind ein Buch!“

Www.buecherpiraten.de