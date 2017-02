Diese Band macht zielgruppenunorientierten selbstkomponierten Jazz-Pop mit deutschen Texten. Am Strande des Mainstreams werden Septimen und Nonen aufgesammelt wie Bernstein an der Ostseeküste. Danach werden die Kleinodien poliert, zu Liedern geformt und auf den Kleinkunstbühnen der Republik präsentiert.

Mit Keyboard, Saxophon oder Querflöte, Percussion und Gesang bieten die drei Musiker eine reizvolle, frische Besetzung an. Wer neugierig auf neue deutsche Musik ist und keine Angst vor Cha-Cha, Samba und Swing hat, für den bietet BoB Schulz einen interessanten Abend.