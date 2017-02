Different, different, but same! Banana Concrete, die neue Blues-Rock-Formation aus Lübeck, lädt ins Funambules. Die fünf Bandmitglieder aus der Hansestadt folgten auf Ihren unterschiedlichen Wegen ihrer gemeinsamen Leidenschaft, der feinsten Rockmusik. Sie bieten ausdrucksvolle Cover Songs von BB King bis zu den Foo Fighters, von Joe Bonamassa zu Kenny Wayne Shepherd. Eine Auswahl unterschiedlicher Songs, mit Seele interpretiert.