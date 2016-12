In der Reihe „a-cappella! Lübeck“ erklingt wieder das traditionelle Weihnachtskonzert in der Propsteikirche Herz Jesu (Parade 4). Am 28.12. ist das international bekannte Ensemble amarcord aus Leipzig zu Gast. Das fünfköpfige Ensemble, welches von ehemaligen Mitgliedern des Leipziger Thomanerchores 1992 gegründet wurde, gestaltet ein Programm zum Weihnachtsfest, das funkelt und glänzt, aber auch mit besinnlichen Momenten in seinen Bann zieht – mit festlichen Hymnen und großartigen Motetten sowie mit europäischen Weihnachtsliedern.

Im Dialekt jener schönen italienischen Region Emilia-Romagna, dem Herzen des Parmesan und Parmaschinken, heißt amarcord „Ich erinnere mich“. Fellinis gleichnamiger Streifen aus dem Jahr 1973 ist eines der liebenswertesten Werke eines großen Filmmagiers. Mit ganz neuem sphärischen Wohlklang erfüllt wurde der Name 1992 von ehemaligen Mitgliedern des Leipziger Thomanerchores. Heute zählt amarcord weltweit zu den besten Vokalensembles.

Www.amarcord.de